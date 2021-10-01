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    «Йокерит» продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей

    Хоккей КХЛ Йокерит Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» одержал домашнюю победу над череповецкой «Северсталью» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
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    «Йокерит»

    Дубль в составе победителей оформил Ииро Пакаринен. По два очка набрали Брайан О'Нилл (1+1) и Отто Лескинен (0+2), еще одну шайбу забросил Теему Турунен.

    У гостей в большинстве отличился Владислав Кодола.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Кодола — 3 (бол., Хохлов), 12:02 — 0:1. Турунен — 2 (мен., О`Нилл, Кивисте), 17:07 — 1:1. Пакаринен — 7 (бол., Коссила, Йоэнсуу), 23:34 — 2:1. Пакаринен — 8 (бол., Лескинен), 52:32 — 3:1. О`Нилл — 3 (Лескинен, Юнттила), 57:33 — 4:1Вратари: Линдбек — ШостакБроски: 39 (13+15+11) — 14 (5+1+8)Штраф: 4 — 6

    В 13 играх «Йокерит» одержал 11 побед. Клуб из Хельсинки набрал 22 очка и занимает второе место в Западной конференции, команда из Череповца с 13 очками — седьмая.

    4 октября «Йокерит» проведет выездную встречу с «Трактором», а «Северсталь» за день до этого сыграет в Москве со «Спартаком».

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