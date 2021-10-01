«Йокерит» продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей

Финскийодержал домашнюю победу над череповецкой(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей оформил Ииро Пакаринен. По два очка набрали Брайан О'Нилл (1+1) и Отто Лескинен (0+2), еще одну шайбу забросил Теему Турунен.

У гостей в большинстве отличился Владислав Кодола.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Кодола — 3 (бол., Хохлов), 12:02 — 0:1. Турунен — 2 (мен., О`Нилл, Кивисте), 17:07 — 1:1. Пакаринен — 7 (бол., Коссила, Йоэнсуу), 23:34 — 2:1. Пакаринен — 8 (бол., Лескинен), 52:32 — 3:1. О`Нилл — 3 (Лескинен, Юнттила), 57:33 — 4:1Вратари: Линдбек — ШостакБроски: 39 (13+15+11) — 14 (5+1+8)Штраф: 4 — 6

В 13 играх «Йокерит» одержал 11 побед. Клуб из Хельсинки набрал 22 очка и занимает второе место в Западной конференции, команда из Череповца с 13 очками — седьмая.

4 октября «Йокерит» проведет выездную встречу с «Трактором», а «Северсталь» за день до этого сыграет в Москве со «Спартаком».