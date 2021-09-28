«Динамо» победило «Спартак» в московском дерби

Главным героем встречи стал капитан «Динамо» Вадим Шипачев, который набрал в этой встрече 5 (1+4) очков. На счету Шипачева в этом сезоне 10 игр и 24 (9+15) результативных балла.
Дубль также оформил нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский, еще по разу отличились Андрей Педан, Владислав Ефремов и Станислав Галиев.
У «Спартака» первый гол в сезоне забросил новичок красно-белых Джейк Виртанен, еще по шайбе на счету Дмитрия Вишневского и Ивана Дроздова.
Команда Алексея Кудашова одержала девятую победу в сезоне и с 18 очками вернулась на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» под руководством Бориса Миронова с 12 очками занимает 5-е место на Западе.
Следующим соперником «Динамо» станет «Куньлунь», команды встретятся 30 сентября. «Спартак» 1 октября сыграет с «Нефтехимиком».