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    «Динамо» победило «Спартак» в московском дерби

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    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над столичным «Спартаком» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    Главным героем встречи стал капитан «Динамо» Вадим Шипачев, который набрал в этой встрече 5 (1+4) очков. На счету Шипачева в этом сезоне 10 игр и 24 (9+15) результативных балла.

    Дубль также оформил нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский, еще по разу отличились Андрей Педан, Владислав Ефремов и Станислав Галиев.

    У «Спартака» первый гол в сезоне забросил новичок красно-белых Джейк Виртанен, еще по шайбе на счету Дмитрия Вишневского и Ивана Дроздова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
    Голы: Шипачев — 9 (бол., Галиев, О`Делл), 32:23 — 1:0. Виртанен — 1 (бол., Лехтеря, Хед), 34:43 — 1:1. Педан — 1 (Галиев, Шипачев), 35:51 — 2:1. Вишневский — 1 (бол., Лехтеря, Кугрышев), 37:42 — 2:2. Рашевский — 7 (Шипачев, Миронов), 39:37 — 3:2. Ефремов — 1 (Чебыкин, Е.А. Зайцев), 45:44 — 4:2. Дроздов — 2 (Вишневский, Данск), 49:40 — 4:3. Галиев — 7 (Шипачев), 50:48 — 5:3. Рашевский — 8 (Галиев, Шипачев), 56:57 — 6:3Вратари: Бочаров — ДанскБроски: 36 (7+15+14) — 22 (7+10+5)Штраф: 10 — 6

    Команда Алексея Кудашова одержала девятую победу в сезоне и с 18 очками вернулась на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» под руководством Бориса Миронова с 12 очками занимает 5-е место на Западе.

    Следующим соперником «Динамо» станет «Куньлунь», команды встретятся 30 сентября. «Спартак» 1 октября сыграет с «Нефтехимиком».

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