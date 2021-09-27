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    СКА проиграл «Витязю» в серии буллитов

    Хоккей КХЛ Витязь СКА Динамо Рига Сочи Прогнозы на КХЛ
    Завершились очередные матчи игрового дня в КХЛ. В одном из них СКА на выезде проиграл «Витязю» в серии буллитов.

    Линден Вей
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    Линден Вей

    Матч завершился со счетом 6:5 Б в пользу «Витязя». В составе победителей решающий буллит реализовал Микс Индрашис.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 6:5 Б (1:1, 3:0, 1:4, 0:0, 1:0)
    Голы: Оямяки — 9 (Лямин, Аалтонен), 5:56 — 1:0. Кемппайнен — 5 (бол., Ожиганов, Бурдасов), 13:24 — 1:1. Смолин — 2 (Попов), 25:48 — 2:1. Оямяки — 10 (бол., Одетт, Аалтонен), 30:07 — 3:1. Одетт — 8 (Аалтонен), 32:01 — 4:1. Бурдасов — 9 (Марченко), 40:29 — 4:2. Вей — 2 (бол., Кемппайнен), 45:25 — 4:3. Цицюра — 1 (Хуснутдинов, Кемппайнен), 54:31 — 4:4. Одетт — 9, 58:24 — 5:4. Марченко — 6 (Цицюра, Вей), 59:56 — 5:5Победный буллит: ИндрашисВратари: Ежов — Самонов (Аскаров, 30:07, 58:36 — 59:56)Штраф: 13 — 15Броски: 24 (4+13+6+1) — 34 (10+7+15+2)

    В другом поединке рижское «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 2:1.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Елисеев — 5 (бол., Гормли), 46:17 — 1:0. Гараев — 2 (Николаев, Валенцов), 52:42 — 1:1. Берзиньш — 1 (Карсумс, Мейя), 58:32 — 2:1Вратари: Маттссон — Хелльберг (58:56)Штраф: 8 — 8Броски: 24 (4+13+7) — 30 (12+9+9)

    Команда вырвала победу в концовке матча, благодаря чему прервала серию из четырех поражений.

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