«Вегас» объявил о переходе Чайки

сообщил на своем официальном сайте о переходе 18-летнего защитника

Российский хоккеист подписал с «Голден Найтс» трехлетний контракт новичка.

В прошлом сезоне Чайка играл в системе московского ЦСКА за основную команду и фарм-клуб «Звезда», выступающий в Высшей хоккейной лиге.

В составе молодежной сборной России на МЧМ защитник провел шесть матчей.

В регулярном чемпионате КХЛ Чайка сыграл 11 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

✍️ Daniil Chayka has signed a three-year entry-level contract with the Golden Knights!!! #VegasBorn https://t.co/TY8voznmbP