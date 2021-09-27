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    «Вегас» объявил о переходе Чайки

    Хоккей Вегас Голден Найтс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    «Вегас» сообщил на своем официальном сайте о переходе 18-летнего защитника Даниила Чайки.

    Даниил Чайка продолжит карьеру за океаном
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    Даниил Чайка продолжит карьеру за океаном

    Российский хоккеист подписал с «Голден Найтс» трехлетний контракт новичка.

    В прошлом сезоне Чайка играл в системе московского ЦСКА за основную команду и фарм-клуб «Звезда», выступающий в Высшей хоккейной лиге.

    В составе молодежной сборной России на МЧМ защитник провел шесть матчей.

    В регулярном чемпионате КХЛ Чайка сыграл 11 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

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