«Вегас» объявил о переходе Чайки

Даниил Чайка продолжит карьеру за океаном Фото: nhl.com
Российский хоккеист подписал с «Голден Найтс» трехлетний контракт новичка.
В прошлом сезоне Чайка играл в системе московского ЦСКА за основную команду и фарм-клуб «Звезда», выступающий в Высшей хоккейной лиге.
В составе молодежной сборной России на МЧМ защитник провел шесть матчей.
В регулярном чемпионате КХЛ Чайка сыграл 11 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
✍️ Daniil Chayka has signed a three-year entry-level contract with the Golden Knights!!! #VegasBorn https://t.co/TY8voznmbP— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) September 26, 2021