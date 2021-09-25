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    Кудашов: Не использовали свои моменты, и «Торпедо» наказало нас за это

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после поражения от «Торпедо» (2:4).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Поздравляю "Торпедо" с победой. В первой половине игры нижегородцы были быстрее нас, мы не всегда успевали за ними.

    Тем не менее, мы создали много хороших моментов. К сожалению, не использовали их, и соперник наказал нас за это.

    Все игры нельзя выиграть. Мы проанализируем матч с "Торпедо", разберем ошибки и будем готовиться к следующей игре.

    Я уже говорил, что мы не делим наших хоккеистов на легионеров и россиян, молодых или взрослых. В нужные моменты у нас забивают разные игроки», — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».

    Нижегородцы прервали собственную серию из 4 поражений кряду, а также серию «Динамо» из 8 побед подряд. Следующую игру «Торпедо» проведет дома с «Трактором».

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