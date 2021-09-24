Миронов: Удаления немного выбили «Спартак» из колеи, но спасибо ребятам из спецбригад

Главный тренер «Спартака»прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против(3:2 ОТ).

«Очень хорошая игра была. Правда, были такие качели. Первый период мы хорошо начали, а во втором "Нефтехимик" добавил. У нас стали возникать проблемы.

Удаления нас немного выбили из колеи, но спасибо ребятам из спецбригад. Отработали в меньшинстве, дотерпели. Выиграли в овертайме. Поздравляю всех болельщиков спартаковских с победой!

Всегда приятно вернуться в город, где работал. Есть друзья, знакомые. Однако в первую очередь мы приехали сюда делать свою работу. Работа на первом месте.

А так повидался и пообщался с друзьями и коллегами. Настроение хорошее. Команда выиграла», — цитирует Миронова официальный сайт «Нефтехимика».