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    Миронов: Удаления немного выбили «Спартак» из колеи, но спасибо ребятам из спецбригад

    Хоккей Спартак Нефтехимик КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).

    Борис Миронов
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    Борис Миронов

    «Очень хорошая игра была. Правда, были такие качели. Первый период мы хорошо начали, а во втором "Нефтехимик" добавил. У нас стали возникать проблемы.

    Удаления нас немного выбили из колеи, но спасибо ребятам из спецбригад. Отработали в меньшинстве, дотерпели. Выиграли в овертайме. Поздравляю всех болельщиков спартаковских с победой!

    Всегда приятно вернуться в город, где работал. Есть друзья, знакомые. Однако в первую очередь мы приехали сюда делать свою работу. Работа на первом месте.

    А так повидался и пообщался с друзьями и коллегами. Настроение хорошее. Команда выиграла», — цитирует Миронова официальный сайт «Нефтехимика».

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