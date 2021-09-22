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    «Витязь» нанес домашнее поражение «Локомотиву»

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    В выездном поединке КХЛ «Витязь» обыграл «Локомотив» со счетом 3:2.

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    В составе гостей дубль сделал Нико Оямяки, а также шайбу забросил Александр Яремчук. У «Локомотива» отличились Артур Каюмов и Рушан Рафиков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Оямяки — 6 (бол., Аалтонен, Одетт), 6:41 — 0:1. Яремчук — 3 (Индрашис, Малыхин), 21:50 — 0:2. Каюмов — 2 (бол., Марченко, Алексеев), 29:30 — 1:2. Оямяки — 7 (Одетт), 33:55 — 1:3. Рафиков — 3 (Шалунов, Алексеев), 53:50 — 2:3Вратари: Паскуале (58:06) — ЕжовШтраф: 8 — 8Броски: 49 (12+18+19) — 14 (6+6+2)

    «Витязь» набрал 8 очков и вышел на 8 место в Западной конференции. У «Локомотива» 7 очков и 9 место.

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