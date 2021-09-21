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    Дубль Бурдасова помог СКА разгромить «Амур»

    Хоккей КХЛ Амур СКА Прогнозы на КХЛ
    Петербургский СКА одержал домашнюю победу над хабаровским «Амуром» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Дубль в составе победителей оформил Антон Бурдасов, еще по голу на свой счет записали Игорь Ожиганов, Кирилл Марченко и Йоонас Кемппайнен.

    Единственная шайба гостей на счету Данила Файзуллина

    В составе СКА первый матч в этом сезоне провел голкипер Ярослав Аскаров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Амур» (Хабаровск) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Бурдасов — 4 (бол., Кузьменко, Хуснутдинов), 12:35 — 1:0. Ожиганов — 1 (Воробьев), 21:18 — 2:0. Файзуллин — 1 (бол., Горшков, Терещенко), 29:34 — 2:1. Бурдасов — 5 (бол., Ожиганов, Кузьменко), 39:29 — 3:1. Марченко — 5 (бол., Воробьев, Хендемарк), 44:58 — 4:1. Кемппайнен — 4 (Кузьменко, Бурдасов), 53:46 — 5:1Вратари: Аскаров — БартошакБроски: 21 (8+5+8) — 18 (6+8+4)Штраф: 6 — 12

    В следующем матче петербургская команда 23 сентября примет «Салават Юлаев», «Амур» в этот же день на выезде встретится с «Куньлунем».

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