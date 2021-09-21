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    Михайлис: Шайба не шла в ворота, удача была на стороне ЦСКА

    Хоккей Барыс КХЛ ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    Юрий Михайлис
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    Юрий Михайлис

    «Спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего матча. Спасибо команде, с первой секунды матча и до конца ребята выкладывались.

    Сделали задел в первом периоде, мощно начали и контролировали игру все три периода. Наверное, это наше достижение, поскольку у нас бывали провалы во втором периоде, где-то мы упускали инициативу.

    Сегодня мы все три периода провели здорово, хорошо двигались, много угрожали воротам соперника, создавали моменты. Но шайба не шла в ворота, хотя все наши действия были направлены на это.

    Удача была на стороне соперника. Я похвалил ребят за этот матч, мы сыграли стабильно», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

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