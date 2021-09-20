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    «Сибирь» дома победила «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Сибирь Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного сезона КХЛ «Сибирь» на своем льду выиграла у «Куньлунь» со счетом 1:0.

    Вратарь «Сибири»
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    Вратарь «Сибири»

    Единственная шайба на счету Антона Ведина. Алексей Кручинин и Денис Голубев выступили в роли ассистентов.

    «Сибирь» опережает «Куньлунь» на одно очков в Восточной конференции и занимает 9 место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Гол: Ведин — 1 (Кручинин, Голубев), 27:29 — 1:0Нереализованный буллит: Миловзоров (Сибирь), 57:44Вратари: Сятери — Лазушин (58:17)Штраф: 20 — 6Броски: 38 (11+13+14) — 23 (8+8+7)

    В следующем матче «Сибирь» дома примет «Металлург», «Куньлунь» встретится с «Амуром».

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