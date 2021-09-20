«Сибирь» дома победила «Куньлунь»

Вратарь «Сибири» Фото: globallookpress.com
Единственная шайба на счету Антона Ведина. Алексей Кручинин и Денис Голубев выступили в роли ассистентов.
«Сибирь» опережает «Куньлунь» на одно очков в Восточной конференции и занимает 9 место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Ведин — 1 (Кручинин, Голубев), 27:29 — 1:0Нереализованный буллит: Миловзоров (Сибирь), 57:44Вратари: Сятери — Лазушин (58:17)Штраф: 20 — 6Броски: 38 (11+13+14) — 23 (8+8+7)
В следующем матче «Сибирь» дома примет «Металлург», «Куньлунь» встретится с «Амуром».