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    Коварж попрощался с КХЛ

    Хоккей Автомобилист КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Бывший вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж на своей странице в Instagram попрощался с КХЛ, в которой провел девять лет.

    Якуб Коварж
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    Якуб Коварж

    Накануне екатеринбургский клуб сообщил об уходе чеха, который по состоянию здоровья не готов сыграть в сезоне 2021/22.

    «Хотел бы отдельно поблагодарить руководство КХЛ, я очень горд, что был частью этой лиги долгие 9 лет, которые пролетели, как один день. Также огромное спасибо "Северстали", вы навсегда будете частью моей истории.

    Я думаю, что это самый сложный день для любого спортсмена, когда приходится прощаться с любимым делом, которое является твоей жизнью.

    Спасибо вам всем, что были рядом со мной, поддерживали меня в трудные дни и в моменты счастья и успехов!», — написал Коварж.

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