Коварж попрощался с КХЛ

Якуб Коварж Фото: globallookpress.com
Накануне екатеринбургский клуб сообщил об уходе чеха, который по состоянию здоровья не готов сыграть в сезоне 2021/22.
«Хотел бы отдельно поблагодарить руководство КХЛ, я очень горд, что был частью этой лиги долгие 9 лет, которые пролетели, как один день. Также огромное спасибо "Северстали", вы навсегда будете частью моей истории.
Я думаю, что это самый сложный день для любого спортсмена, когда приходится прощаться с любимым делом, которое является твоей жизнью.
Спасибо вам всем, что были рядом со мной, поддерживали меня в трудные дни и в моменты счастья и успехов!», — написал Коварж.