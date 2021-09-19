Коварж попрощался с КХЛ

Бывший вратарь «Автомобилиста»на своей странице в Instagram попрощался с КХЛ, в которой провел девять лет.

Накануне екатеринбургский клуб сообщил об уходе чеха, который по состоянию здоровья не готов сыграть в сезоне 2021/22.

«Хотел бы отдельно поблагодарить руководство КХЛ, я очень горд, что был частью этой лиги долгие 9 лет, которые пролетели, как один день. Также огромное спасибо "Северстали", вы навсегда будете частью моей истории.

Я думаю, что это самый сложный день для любого спортсмена, когда приходится прощаться с любимым делом, которое является твоей жизнью.

Спасибо вам всем, что были рядом со мной, поддерживали меня в трудные дни и в моменты счастья и успехов!», — написал Коварж.