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    Федоров: ЦСКА получил огромный опыт, особенно молодые хоккеисты

    Хоккей ЦСКА Автомобилист КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался после матча с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    Команда отыгралась с 0:2 и одержала победу в овертайме.

    «Хороший матч. "Автомобилист" — очень хорошая команда, знаю, как Билл Питерс работает.

    Напряженный матч. К сожалению, у нас не получилось того начала, о котором мы говорили с ребятами. Доволен, что хватило времени сравнять счет, спецбригады у обеих команд работали сегодня по полной.

    Рад, что победили, ребята проявили характер, поздравляю их с этим. Не могу не отметить соперника — команда, которая любит и умеет играть с шайбой, правильно действует.

    Думаю, мы получили огромный опыт, особенно молодые игроки. Такие игры нас сплачивают», — сказал Федоров пресс-службе КХЛ.

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