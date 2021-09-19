Федоров: ЦСКА получил огромный опыт, особенно молодые хоккеисты

Главный тренер ЦСКАвысказался после матча с(3:2 ОТ).

Команда отыгралась с 0:2 и одержала победу в овертайме.

«Хороший матч. "Автомобилист" — очень хорошая команда, знаю, как Билл Питерс работает.

Напряженный матч. К сожалению, у нас не получилось того начала, о котором мы говорили с ребятами. Доволен, что хватило времени сравнять счет, спецбригады у обеих команд работали сегодня по полной.

Рад, что победили, ребята проявили характер, поздравляю их с этим. Не могу не отметить соперника — команда, которая любит и умеет играть с шайбой, правильно действует.

Думаю, мы получили огромный опыт, особенно молодые игроки. Такие игры нас сплачивают», — сказал Федоров пресс-службе КХЛ.