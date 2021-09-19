ЦСКА в овертайме одержал победу над «Автомобилистом»

В поединке регулярного сезона КХЛна выезде одолел, благодаря голу в овертайме (3:2 ОТ).

Решающую шайбу в матче забросил Михаил Григоренко, который также сделал один ассист.

В составе победителей одной шайбой и голевой передачей отметился Сергей Плотников.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) Голы: Спунер — 3, 8:15 — 1:0. Да Коста — 5 (бол., Блэкер, Спунер), 26:52 — 2:0. Плотников — 6 (бол., Григоренко, Нестеров), 28:06 — 2:1. Окулов — 2 (Сошников, Гилмор), 48:33 — 2:2. Григоренко — 3 (бол., Плотников), 63:34 — 2:3Вратари: Галкин — ФедотовШтраф: 8 — 4Броски: 22 (8+12+2+1) — 32 (12+11+9+1)

ЦСКА выиграл шестой матч из восьми в этом сезоне. Клуб на втором месте в Западной конференции. «Автомобилист» проиграл второй раз подряд и с девятью баллами идет на четвертой позиции в Восточной конференции.