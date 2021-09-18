«Локомотив» выиграл у «Торпедо» благодаря шайбе Буше

одержал домашнюю победу над(4:3) в матче регулярного сезона КХЛ.

Победную шайбу в составе «Локо» забросил Рид Буше. Это была его вторая шайба в матче. Три ассиста сделал Денис Алексеев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (1:0, 0:1, 3:2) Голы: Буше — 2 (Алексеев), 9:07 — 1:0. Жафяров — 1 (Леннстрем, Агостино), 28:13 — 1:1. Марченко — 2 (Алексеев, Каюмов), 45:03 — 2:1. Красковский — 3 (Коршков), 45:53 — 3:1. Миле — 1 (Пайгин), 55:12 — 3:2. Агостино — 2 (Жафяров, Гривик), 56:39 — 3:3. Буше — 3 (Алексеев, Марченко), 57:41 — 4:3Вратари: Паскуале — Тихомиров (58:10)Штраф: 8 — 2Броски: 39 (15+10+14) — 39 (10+13+16)

«Локомотив» и «Торпедо» имеют по 7 очков, однако коллектив из Ярославля находится на строчку выше (7) в Западной конференции.