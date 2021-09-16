«Динамо» Рига — «Барыс»: счет матча 3:2, обзор голов

Хоккеисты рижского «Динамо» Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).
У победителей отличились Фрэнк Коррадо (13 минута), Себастьян Веннстрем (13) и Эмиль Пуарье (44).
В составе гостей точные броски нанесли Джо Морроу (53) и Никита Михайлис (60).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Голы: Коррадо — 1 (бол., Радил), 12:27 — 1:0. Веннстрем — 1 (Тиивола, Карьялайнен), 12:41 — 2:0. Пуарье — 3 (бол., Радил, Коррадо), 43:09 — 3:0. Морроу — 1 (Валк, Михайлис), 52:08 — 3:1. Михайлис — 1 (Дитц, Фрэттин), 59:00 — 3:2Вратари: Маттссон — Ортио (59:31 — 59:58)Штраф: 4 — 8Броски: 26 (8+10+8) — 32 (8+8+16)
Рижское «Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции (6 очков), «Барыс» — восьмой на Востоке (4 очка).