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    Рижское «Динамо» выиграло у «Барыса»

    «Динамо» Рига — «Барыс»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Барыс Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» одержало победу над казахстанским «Барысом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).

    У победителей отличились Фрэнк Коррадо (13 минута), Себастьян Веннстрем (13) и Эмиль Пуарье (44).

    В составе гостей точные броски нанесли Джо Морроу (53) и Никита Михайлис (60).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
    Голы: Коррадо — 1 (бол., Радил), 12:27 — 1:0. Веннстрем — 1 (Тиивола, Карьялайнен), 12:41 — 2:0. Пуарье — 3 (бол., Радил, Коррадо), 43:09 — 3:0. Морроу — 1 (Валк, Михайлис), 52:08 — 3:1. Михайлис — 1 (Дитц, Фрэттин), 59:00 — 3:2Вратари: Маттссон — Ортио (59:31 — 59:58)Штраф: 4 — 8Броски: 26 (8+10+8) — 32 (8+8+16)

    Рижское «Динамо» занимает восьмое место в Западной конференции (6 очков), «Барыс» — восьмой на Востоке (4 очка).

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