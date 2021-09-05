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    «Северсталь» потерпела поражение от минского «Динамо»

    «Северсталь» — «Динамо» Минск: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Северсталь Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпела поражение от минского «Динамо» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1).

    Хоккеисты минского «Динамо»
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    Хоккеисты минского «Динамо»

    В составе «зубров» отличились Лукас Бенгтссон (1 минута), Денис Мосалев (5), Илья Усов (31) и Дмитрий Буйницкий (59).

    Хозяева ответили точным броском Даниила Вовченко (10).

    Для «зубров» это первая победа в сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Бенгтссон — 1 (Граовац), 0:27 — 0:1. Мосалев — 2 (Граовац, Теденбю), 4:39 — 0:2. Вовченко — 1 (бол., Морозов, Лишка), 9:21 — 1:2. Усов — 1 (Демков), 30:55 — 1:3. Буйницкий — 1 (п.в.), 58:44 — 1:4Вратари: Шугаев (58:08 — 58:44) — РыбарШтраф: 4 — 8Броски: 25 (8+8+9) — 26 (9+8+9)

    В следующем туре «Северсталь» примет «Адмирал», а минское «Динамо» отправится в гости к «Локомотиву».

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