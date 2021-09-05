«Северсталь» — «Динамо» Минск: счет матча 1:4, обзор голов

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпела поражение от— 1:4 (1:2, 0:1, 0:1).

В составе «зубров» отличились Лукас Бенгтссон (1 минута), Денис Мосалев (5), Илья Усов (31) и Дмитрий Буйницкий (59).

Хозяева ответили точным броском Даниила Вовченко (10).

Для «зубров» это первая победа в сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) Голы: Бенгтссон — 1 (Граовац), 0:27 — 0:1. Мосалев — 2 (Граовац, Теденбю), 4:39 — 0:2. Вовченко — 1 (бол., Морозов, Лишка), 9:21 — 1:2. Усов — 1 (Демков), 30:55 — 1:3. Буйницкий — 1 (п.в.), 58:44 — 1:4Вратари: Шугаев (58:08 — 58:44) — РыбарШтраф: 4 — 8Броски: 25 (8+8+9) — 26 (9+8+9)

В следующем туре «Северсталь» примет «Адмирал», а минское «Динамо» отправится в гости к «Локомотиву».