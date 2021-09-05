«Ак Барс» — «Торпедо»: счет матча 1:3, обзор голов

Хоккеисты «Торпедо» Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).
У победителей точные броски нанесли Дамир Жафяров (3 минута), Кенни Агостино (47) и Кирилл Ураков (48).
В составе проигравшей команды отличился Дмитрий Кагарлицкий (51).
Для казанцев это второе поражение в трех матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Жафяров — 1 (Пайгин, Мартынов), 2:49 — 0:1. Агостино — 1 (бол., Гривик), 46:14 — 0:2. Шенфельд — 1 (бол., Леннстрем), 47:42 — 0:3. Кагарлицкий — 1, 50:48 — 1:3Вратари: Бобков (59:21) — ТихомировШтраф: 8 — 6Броски: 31 (12+9+10) — 25 (5+10+10)
В следующем матче «Ак Барс» примет ЦСКА, а «Торпедо» — «Сибирь».