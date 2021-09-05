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    «Ак Барс» в Казани уступил «Торпедо»

    «Ак Барс» — «Торпедо»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей КХЛ Ак Барс Торпедо Прогнозы на КХЛ
    «Ак Барс» потерпел поражение от «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Торпедо»
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    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

    У победителей точные броски нанесли Дамир Жафяров (3 минута), Кенни Агостино (47) и Кирилл Ураков (48).

    В составе проигравшей команды отличился Дмитрий Кагарлицкий (51).

    Для казанцев это второе поражение в трех матчах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
    Голы: Жафяров — 1 (Пайгин, Мартынов), 2:49 — 0:1. Агостино — 1 (бол., Гривик), 46:14 — 0:2. Шенфельд — 1 (бол., Леннстрем), 47:42 — 0:3. Кагарлицкий — 1, 50:48 — 1:3Вратари: Бобков (59:21) — ТихомировШтраф: 8 — 6Броски: 31 (12+9+10) — 25 (5+10+10)

    В следующем матче «Ак Барс» примет ЦСКА, а «Торпедо» — «Сибирь».

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