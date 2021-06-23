Окулов подписал новый контракт с ЦСКА

Московскийобъявил о заключении нового контракта с нападающим

Соглашение между ЦСКА и Окуловым рассчитано на 2 года. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», зарплата игрока составит 60 миллионов рублей в год.

Отметим, что у форварда были варианты продолжения карьеры в НХЛ. 26-летнему хоккеисту предлагал контракт «Монреаль».

Окулов присоединился к армейцам в сезоне-2017/2018. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 55 матчей и набрал 49 (18 + 31) очков.

В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 20 (6 + 14) очков. Окулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф сезона-2020-2021.

Всего за ЦСКА Константин сыграл в 242 матчах, в которых набрал 172 (74 + 98) очка. В сезоне-2018/2019 вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.