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    Окулов подписал новый контракт с ЦСКА

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    Московский ЦСКА объявил о заключении нового контракта с нападающим Константином Окуловым.

    Константин Окулов
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    Константин Окулов

    Соглашение между ЦСКА и Окуловым рассчитано на 2 года. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», зарплата игрока составит 60 миллионов рублей в год.

    Отметим, что у форварда были варианты продолжения карьеры в НХЛ. 26-летнему хоккеисту предлагал контракт «Монреаль».

    Окулов присоединился к армейцам в сезоне-2017/2018. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 55 матчей и набрал 49 (18 + 31) очков.

    В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 20 (6 + 14) очков. Окулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф сезона-2020-2021.

    Всего за ЦСКА Константин сыграл в 242 матчах, в которых набрал 172 (74 + 98) очка. В сезоне-2018/2019 вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

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