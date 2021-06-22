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    Кубок Стэнли. «Тампа» разгромила «Айлендерс» и повела в серии

    «Молнии» забросили «островитянам» восемь шайб

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    Никита Кучеров

    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» 8:0

    «Тампа» разгромила «Айлендерс» в пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли со счетом 8:0.

    В составе победителей по дублю оформили Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. Еще по голу забили Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн. Нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счет ассистентский хет-трик. Голкипер Андрей Василевский оформил шатаут, отразив 21 бросок.

    НХЛ Кубок Стэнли 1/2 финала Пятый матч
    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)
    Голы: Стэмкос — 6 (Киллорн, Чирелли), 0:45 — 1:0. Гурд — 4 (Коулмэн), 11:04 — 2:0. Киллорн — 7 (Савар), 15:27 — 3:0. Стэмкос — 7 (бол., Хедман, Кучеров), 25:42 — 4:0. Палат — 4 (Савар, Кучеров), 35:43 — 5:0. Киллорн — 8 (бол., Хедман, Пойнт), 37:53 — 6:0. Пойнт — 13 (бол., Кучеров, Стэмкос), 41:59 — 7:0. Шенн — 1 (Марун, Колтон), 52:05 — 8:0Вратари: Василевский — Варламов (Сорокин, 15:27)Штраф: 26-47Броски: 40 (19+14+7) — 21 (5+9+7)Счет в серии: 3:2

    «Тампа» после этой победы вышла вперед в серии — 3:2. Шестой матч противостояния запланирован на 24 июня.

    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»
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