Шипачев — лучший бомбардир сезона КХЛ, Яшкин — лучший снайпер.

Капитан московского «Динамо»второй сезон подряд признается лучшим бомбардиром КХЛ.

Лига проводит торжественную церемония закрытия сезона-2020/2021 и вручает индивидуальные награды.

Шипачев записал на свой счет 67 (20+47) очков в 57 играх сезона КХЛ. В плей-офф сезона-2020/2021 34-летний хоккеист провел десять матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков.

Динамовец Дмитрий Яшкин был признан лучшим снайпером в сезоне 2020/2021 — на его счету 38 голов, что является вторым результатом в истории КХЛ.

Добавим, что 31 мая стало известно, что Яшкин расторг контракт с «Динамо» по соглашению сторон.

«Динамо» в полуфинале Западной Конференции уступило в серии СКА (1-4).