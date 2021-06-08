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    Шипачев — лучший бомбардир сезона КХЛ, Яшкин — лучший снайпер.

    Хоккей КХЛ Динамо Прогнозы на КХЛ
    Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв второй сезон подряд признается лучшим бомбардиром КХЛ.

    Вадим Шипачёв
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    Вадим Шипачёв

    Лига проводит торжественную церемония закрытия сезона-2020/2021 и вручает индивидуальные награды.

    Шипачев записал на свой счет 67 (20+47) очков в 57 играх сезона КХЛ. В плей-офф сезона-2020/2021 34-летний хоккеист провел десять матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков.

    Динамовец Дмитрий Яшкин был признан лучшим снайпером в сезоне 2020/2021 — на его счету 38 голов, что является вторым результатом в истории КХЛ.

    Добавим, что 31 мая стало известно, что Яшкин расторг контракт с «Динамо» по соглашению сторон.

    «Динамо» в полуфинале Западной Конференции уступило в серии СКА (1-4).

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