Тарасенко призвал оставить Брагина главным тренером сборной России

Нападающий сборной Россиипосле поражения от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира заявил, что сейчас не самое лучшее время для увольненияс поста главного тренера.

«После матча команда была убита горем. Сделали все, что могли. Нет виноватого в поражении, виноваты мы все. Конечно, всем сейчас обидно, что так вышло.

Поражение должно сделать нас сильнее. Конечно, сейчас будет очень много критики, недовольства. Но нам нужно думать о том, что будет дальше.

В сборную всегда приезжаю с огромным удовольствием и, надеюсь, буду приезжать.

Не думаю, что смена тренера что-то изменит в лучшую сторону. Впереди Олимпиада. Нам нужно не искать виноватых, а начинать готовиться к ней как можно раньше», — приводит слова Тарасенко «Спорт-Экспресс».