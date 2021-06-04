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    Тарасенко призвал оставить Брагина главным тренером сборной России

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Чемпионат мира по хоккею-2021
    Нападающий сборной России Владимир Тарасенко после поражения от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира заявил, что сейчас не самое лучшее время для увольнения Валерия Брагина с поста главного тренера.

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    «После матча команда была убита горем. Сделали все, что могли. Нет виноватого в поражении, виноваты мы все. Конечно, всем сейчас обидно, что так вышло.

    Поражение должно сделать нас сильнее. Конечно, сейчас будет очень много критики, недовольства. Но нам нужно думать о том, что будет дальше.

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    • В сборную всегда приезжаю с огромным удовольствием и, надеюсь, буду приезжать.

    Не думаю, что смена тренера что-то изменит в лучшую сторону. Впереди Олимпиада. Нам нужно не искать виноватых, а начинать готовиться к ней как можно раньше», — приводит слова Тарасенко «Спорт-Экспресс».

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