Тарасенко призвал оставить Брагина главным тренером сборной России

Владимир Тарасенко Фото: globallookpress.com
«После матча команда была убита горем. Сделали все, что могли. Нет виноватого в поражении, виноваты мы все. Конечно, всем сейчас обидно, что так вышло.
Поражение должно сделать нас сильнее. Конечно, сейчас будет очень много критики, недовольства. Но нам нужно думать о том, что будет дальше.
В сборную всегда приезжаю с огромным удовольствием и, надеюсь, буду приезжать.
Не думаю, что смена тренера что-то изменит в лучшую сторону. Впереди Олимпиада. Нам нужно не искать виноватых, а начинать готовиться к ней как можно раньше», — приводит слова Тарасенко «Спорт-Экспресс».