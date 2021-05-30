СМИ: «Миннесота» предложила Капризову контракт на 8 лет

«Миннесота» уже предложила новый контракт нападающему Кириллу Капризову, сообщает The Athletic.

По информации издания, россиянин может заключить соглашение на 8 лет (максимально разрешенный срок). Его зарплата превысит 8 миллионов долларов за сезон.

«Капризов сказал, что он будет более активно участвовать в переговорах после завершения сезона, но тот факт, что его агент Пол Теофанос еще не ухватился за такое предложение, означает, что он будет искать либо больше денег, либо более краткосрочный контракт», — пишет журналист The Athletic Майкл Руссо

Срок действующего соглашения игрока рассчитан до конца нынешнего сезона.

24-летний россиянин набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим бомбардиром среди новичков лиги.