Сборная Финляндии взяла верх над Германией

победила(2:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделль и Артту Руотсалайнен, которому ассистировал все тот же Лунделль.

За немцев отличился Корбиниан Хольцер.

Чемпионат мира. Группа B Германия — Финляндия — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Голы: Лунделл — 3 (бол., Сунд, Иннала), 6:17 — 0:1. Хольцер — 2 (Лойбль, Плахта), 27:58 — 1:1. Руотсалайнен — 2 (Лунделл), 51:26 — 1:2Вратари: Нидербергер — ОлкинуораБроски: 6 (3+2+1) — 20 (8+11+1)Штраф: 6 — 6

Финляндия набрал 13 очков и вышла на первое место в таблице группы В. Германия осталась на четвертой строчке (9 очков).