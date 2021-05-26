Николишин: Выиграли 3:0, что еще надо? Ждете, что Россия всем по 10 шайб забросит?

Чемпион миравысказался о победе сборной России над командой Дании (3:0) в матче ЧМ-2021.

«Выиграли 3:0, что еще надо? Что вы хотите от сборной? Датчане умеют играть в хоккей ничуть не хуже нас.

Игра шла до первого гола, кто первый пропустил — пришлось раскрыться.

Хорошо, что использовали большинство, а потом соперник раскрылся, и мы добавили. Барабанов сыграл хорошо.

Я не понимаю, вы ждете, что Россия всем по 10 шайб забросит? Какой тогда смысла в турнире? В этом и весь интерес, что команды примерно одинаковые», — сказал Николишин «Чемпионату».