Дания — Швеция: счет матча 4:3, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв матче чемпионата мира по хоккею.

Встреча группы A, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1).

В составе победителей хет-трик оформил нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен (31, 38 и 49 минуты), одна шайба на счету Эмиля Кристенсена (39).

У «тре крунур» отличился Хенрик Томмернес (36), дубль на счету Карла Клинберга (23 и 51).

Чемпионат мира. Группа А Дания — Швеция — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) Голы: Клингберг — 1, 22:06 — 0:1. Н. Йенсен — 1 (Якобсен, Н.Б. Йенсен), 30:40 — 1:1. Теммернес — 1 (Клингберг), 35:09 — 1:2. Н. Йенсен — 2 (Бедкер), 37:33 — 2:2. Кристенсен — 1 (Н. Йенсен, М. Лауридсен), 38:09 — 3:2. Н. Йенсен — 3 (бол., М. Лауридсен, Бедкер), 48:22 — 4:2. Клингберг — 2 (Лундквист), 50:56 — 4:3Вратари: Дам — Фаст (58:00)Штраф: 2 — 8Броски: 22 (7+6+9) — 23 (3+9+11)

В следующем туре Дания сыграет со Швейцарией, а Швеция — с Белоруссией.