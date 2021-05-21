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    Сборная России успешно стартовала на ЧМ по хоккею

    Россия — Чехия: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Чехии
    Сборная России одержала победу над командой Чехии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею.

    Российские хоккеисты
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    Российские хоккеисты

    Встреча группы А, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).

    В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (5 минута), Артем Швец-Роговой (36), Александр Барабанов (46) и Михаил Григоренко (60).

    У проигравших отличились Якуб Флек (10), Якуб Врана (38) и Доминик Кубалик (58).

    Чемпионат мира. Группа A
    Россия — Чехия — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
    Голы: Бурдасов — 1 (бол., Григоренко, Морозов), 4:16 — 1:0. Флек — 1 (Шпачек), 9:26 — 1:1. Швец-Роговой — 1 (мен., Каменев), 35:27 — 2:1. Врана — 1 (Кубалик, Хайек), 37:53 — 2:2. Барабанов — 1 (Воронков), 45:28 — 3:2. Кубалик — 1 (бол., Гронек, Коварж), 57:23 — 3:3. Григоренко — 1 (Проворов), 59:41 — 4:3Вратари: Самонов — Грубец (59:49)Штраф: 4 — 6Броски: 28 (9+12+7) — 25 (5+8+12)

    В субботу, 22 мая, сборная России сыграет с командой Великобритании.

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