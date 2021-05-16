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    Россия провалила репетицию перед ЧМ

    СМИ — о выступлении сборной России на Чешских играх

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    Чехия — Россия
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    Чехия — Россия
    Команда Валерия Брагина заняла последнее место на Чешских играх, набрав только три очка, выиграв одну игру при двух поражениях.

    За сборную России по-настоящему страшно

    «Результаты Евротура не имеют никакого значения, это лишь подготовительный турнир. Тут важнее, как проявляют себя кандидаты на поездку на чемпионат мира. Григоренко ничего не показал, но это объяснимо: несколько дней назад он прилетел из США, и сейчас наверняка его накрыла акклиматизация, да и на позиции центрального он давным давно не играл.

    Моменты с чехами, с финнами тоже создавали одни и те же: Шалунов и Окулов. Другие были в тени. И если защита в Риге у России будет сильнее, но в атаке добавится только Барабанов. По меркам чемпионата мира тоже далеко не звезда. И с этим надо смириться. Как и с тем, что с вратарями полная беда. Но и у Чехии добавится Врана и Кубалик, значит, 21 мая "Красной машине" будет еще сложнее победить.

    За сборную России в Латвии действительно страшно. Сейчас видится, что выход в четвертьфинал будет пределом для команды Брагина. Но уже ничего не поменять. Это реальность, которую нужно принять», — переживает за выступление национальной команды на ЧМ корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.

    Россия получила разгром на финише Евротура, но ничего страшного

    «Так или иначе, в двух последних играх Евротура, в двух последних матчах перед стартом чемпионата мира, сборная встретилась со своими исторически самыми злыми соперниками (шведов мы как-то по традиции легко обходим, а вот чехи и финны — прям занозы), у которых крепко сбитые и опытные составы; и в этих двух матчах получила 1:8 — что, наверное, требует правильной трактовки.

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    Опять же, вообще ничего страшного. Просто мы должны быть готовы к тому, что не являемся на этом ЧМ-2021 безоговорочно главной силой. Не будет такого, что перед полуфиналом, допустим, с финнами, второе по значимости спортивное издание страны выпустит колонку о том, что мы уже, считайте, в финале. Игры с командами из топ-6 — а может быть и около того — будут конкурентными, серьезными, с сопротивлением.

    На самом деле эти 1:8 уже позволяют закатиться в турнир с правильными идеями. На следующей неделе будет только первый матч на чемпионате мира — а мы уже выйдем на него мстить. Мы уже выйдем взламывать-таки Грубеца. Чем плохо? По-моему сплошной кайф», — не видит проблем в проигрышах сборной России автор Sports.ru Никита Петухов.

    Наши всухую проиграли в последнем матче перед стартом на ЧМ!

    «Сборная России провалила генеральную репетицию перед чемпионатом мира. Больше всего в поражении от Чехии насторожили даже не цифры на табло, а неуверенная игра вратарей и обреченность в атаке. Забить Шимону Грубецу россияне так и не смогли. Наивно было рассчитывать, что только-только прилетевший из Коламбуса Михаил Григоренко сразу начнет рвать и метать, — намного важнее, что сегодня он получил игровую практику. Тем более ему пришлось привыкать к новой-старой роли на льду. Штаб россиян определил нападающего во второе звено к Антону Слепышеву и его тезке Бурдасову на место центрального, хотя в "Блю Джекетс" форварда использовали на фланге.

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    • Ожидаемо в воротах против чехов появился Иван Федотов. Этот матч для новичка ЦСКА стал первым на Евротуре — до этого он только привлекался в состав и проникался атмосферой сборной. Из-за того, что на чемпионате мира не помогут вратари из НХЛ, сейчас тренерскому штабу важно проверить всех голкиперов.

    Чехия — Россия
    fhr.ru

    Самонов неубедительно сыграл со шведами, Бочаров не выручил с финнами — что только добавило неопределенности с первым номером в Латвии. Не впечатлил с чехами и Федотов, который пропустил легкий гол уже на 11-й минуте. Филип Задина вошел в зону и бросил с кистей — Иван на полсекунды позже среагировал ловушкой. Что самое любопытное, тренеры россиян хотели взять запрос на положение "вне игры", ведь даже по телевизионной картинке отчетливо видно, что партнер Задины залез в офсайд. Однако судьи в поле заявили, что это невозможно — "О2 Арена", где проходил матч, не оборудована камерами системы "видеогол". Такое вот чешское гостеприимство», — отметил проблемы вратарской позиции в национальной команде корреспондент «Спорт-Экспресс» Михаил Скрыль.

    «Канонада продолжается»

    «Подготовка сборной России по хоккею к чемпионату мира в Риге подходит к концу. Последней игровой проверкой для подопечных Валерия Брагина стал матч с Чехией в рамках заключительного этапа Евротура. Напомним, неофициальный чемпионат Европы наша команда уже давно выиграла досрочно, поэтому в Праге больше думала не о результате, а о налаживании модели игры и взаимодействий между хоккеистами перед ЧМ.

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    В составе России на эту встречу появился Михаил Григоренко — наша первая ласточка из НХЛ. Остальные "североамериканцы" присоединятся к национальной команде в ближайшее время. Брагин отрядил Григоренко в центр второго звена к Слепышеву и Бурдасову, а в номинально первой тройке с Шалуновым и Окуловым вышел Воронков.

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    • Прежде всего в игре с Чехией пугало почти полное отсутствие командного хоккея, игры в пас. Россия выглядела как-то сумбурно и разобранно. И это за неделю до старта чемпионата мира! Можно, конечно, рассчитывать на хоккеистов из НХЛ, которые присоединятся к нашей команде чуть позже, но надо помнить, что почти всё усиление из-за океана придётся на линию обороны. А единственный нападающий-джокер Александр Барабанов вряд ли решит все проблемы с атакой и созиданием», — ожидает качественного пополнения из-за океана журналист «Чемпионата» Лев Лукин.

    Продолжение финского кошмара

    «Вообще, эта игра была далека от того, что мы обычно представляем собой под поединком России и Чехии. Наш соперник играл первым номером, достаточно вольготно чувствуя себя и подолгу владея шайбой. У нас же хороших позиционных атак не было от слова "совсем".

    Более того, россияне крайне редко гостили с шайбой в зоне чехов. Хорошая попытка выплеснуть недовольство на сопернике произошла на последней минуте периода, когда Галимов и Карнаухов недалеко от нашей скамейки сцепились с Зогорной и Шустром. В результате, каждый из этих парней получил по две минуты штрафа.

    0:4. Итоги сегодняшнего матча следует признать неутешительными. Сборная России так и не определилась с первым вратарем — Иван Федотов, мягко говоря, не убедил. Проблемы с позиционной атакой и при игре в обороне также никуда не делись. С таким грустным бэкграундом сборная России завершила свою подготовку к чемпионату мира», — написал в своем материале автор Allhockey.ru Владислав Уткин.

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