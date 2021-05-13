Наши одержали 10 побед подряд на Евротуре!

Команда Валерия Брагина одержала десятую победу подряд на Евротуре, обыграв сборную Швеции со счетом 6:4.

У сборной России появилась солидность

«После того безобразия, которое наблюдалось в играх против сборной Швейцарии, в действиях команды Валерия Брагина появилась основательность и местами даже солидность. Это уже не разрозненный набор хоккеистов, а команда с определенной целью. Делать далеко идущие выводы из того, что происходило на льду пражской арены, тем не менее большая глупость.

Чешские игры — проверка не только для хоккеистов, но и для тренеров. В частности, недавно присоединившего к штабу Константина Шафранова. Он блестяще работал на клубном уровне, отвечая за большинство в "Амуре", "Автомобилисте" и "Авангарде". Цифры реализации лгать не могут. Но в хоккейном мире по отношению к специалисту встречаются полярные мнения.

Например, его роль в успехах спецбригад преувеличена. Однако и сборная России в первом же матче с присутствием Шафранова на тренерской скамейке забила пару отличных шайб в большинстве. Если так пойдет и дальше, то скептикам останется лишь заткнуться», — отметил солидность игры команды Брагина корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В сборной России беда с вратарями?

«В третьем периоде наша команда старалась играть аккуратно, но периодически ошибки случались. Так, Ожиганов неудачно обработал шайбу в большинстве, Андреас Вингерли убежал на рандеву с Самоновым, но не смог его переиграть. Ответ последовал молниеносно! Каменев мастерски ушёл от Селльгрена и Линдберга, убрал шайбу на неудобную руку и классно бросил в дальнюю девятку!

Но шведы не сдавались. Филип Холландер в третий раз огорчил Самонова, а почти сразу Пудас кистевым броском застал врасплох Самонова. 5:2 в нашу пользу превратились в 5:4. Это, конечно, не могло радовать и даже настораживало.

🚨 Пришло время вернуться к труду праведному — и лучше всех это получилось у Антона Бурдасова. Какой вывод можем сделать из видео? Не теряй шайбу, если ты швед, а рядом Бурдасов. 2:1! #снамироссия #RUSSWE pic.twitter.com/vCp44ZdXzE — Хоккей России (@russiahockey) May 12, 2021

Шведы заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста, но в результате пропустили в пустые ворота от оформившего дубль Каменева. 6:4 — россияне одержали десятую победу подряд в рамках Евротура, но вратарская линия команды Валерия Брагина пока выглядит слабовато. Вопросы по игре к сборной России по-прежнему остаются», — выделил вратарскую проблему в сборной России журналист «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России вела 5:2, но чуть не отдала матч шведам

«Чешский этап Евротура традиционно является генеральной репетицией перед стартом чемпионата мира. В отличие от нынешней ситуации в прошлые годы российская команда могла рассчитывать на солидное подкрепление из лучшей лиги мира. Но из-за повальных отказов к нашей сборной в Риге присоединятся лишь Задоров, Зуб, Гавриков, Григоренко и, возможно, Зайцев. Поэтому текущий состав был максимально приближен к боевому.

Не успели господа Божко и Хаванов рассказать нам про работу Константина Шафранова, который недавно пополнил штаб сборной — и занимается большинством, как Эмиль Галимов как раз большинство и реализует #снамироссия #RUSSWE pic.twitter.com/D40P87Fy6Q — Хоккей России (@russiahockey) May 12, 2021

Сборная России неплохо действовала в атаке в этой встрече и реализовала практически все свои моменты. А прямо по ходу игры появилась новость о том, что к команде Брагина присоединится Иван Проворов, который однозначно усилит защитную ось нашей сборной. Первый тест перед чемпионатом мира наша команда прошла успешно, хоть и напугала болельщиков, едва не упустив преимущество в три шайбы» — говорится в материале Sport24.

Сборная России бодро рванула к чемпионату мира

«Из реальных плюсов по игре — плотность, энергия, то, как во втором периоде стали тормозить шведскую атаку и то, как в конце бодро прыгали за шведские ворота, лишая защитников соперника времени и пространства. Здорово видеть, как соперник суетится с шайбой — еще лучше смотрится, когда мы его вынуждаем суетиться.

Разумеется, большинство — на сайте не особо зашел материал про нового тренера в штабе сборной, Константина Шафранова, специалиста в этом вопросе, а зря: неравные составы — это наша проблема в плей-офф чемпионатов мира и было бы здорово ее хоть как-то решать. Сегодня большинство смотрелось симпатично, даже если закрыть глаза на две заброшенные шайбы: гармонию спецбригады из ЦСКА с Шалуновым/Окуловым по краям сохранили, фишки большинства СКА — Ожиганов на синей и Бурдасов справа — тоже.

Кстати, нас, получается, в большинстве ждет такое соревнование — Шалунов против Бурдасова: похоже они будут по очереди, в разных бригадах выходить на одну и ту же позицию, вот мы и проверим кто круче; главное, чтобы проиграли вратари наших соперников.

Из звеньев по-настоящему цельно смотрелось то четвертое, которое за прошедший сезон собрали в СКА — Каменев, Тимкин, Швец-Роговой — вот скажи мне кто-нибудь, что: а) эти трое будут играть в одном звене б) это звено будет промежуточно лучшим в сборной — причем не во второй, а в чемпионато-мирной, я бы отправил этого человека в тик-ток. А сейчас — ну все логично», — назвал плюсы в игре российской команды автор Sports.ru Никита Петухов.

Большинство — как новый козырь России

«Ближе к середине второго периода игра успокоилась. Наша команда перестала допускать ошибки, подобные той, которые у неё были в начале двадцатиминутки, и заиграла с осознанием своего стратегического преимущества. К сожалению, продолжалось это недолго.

Сборная России fhr.ru

Шведам удалась быстрая и результативная контратака. Йонатан Бергррен получил классную диагональ от левого борта, вошёл на скорости в нашу зону и, сблизившись с лицевой линией, прострелил на Йеспера Фрёдена, и тот сократил отставание жёлто-синих до одной шайбы. Впрочем, в конце второго периода сборную Швеции снова подвела дисциплина. Филип Холландер отправился передохнуть на пару минут за то, что выбил клюшку из рук Антона Слепышева, но эта передышка вряд ли бы для него приятной.

🚨 5:2! Каменев! Ну хорош! В своей зоне начал, практически через всю площадку прокатился, переложил на неудобную — и точно в угол бросил. Классно! #снамироссия #RUSSWE pic.twitter.com/HuhjShOGaL — Хоккей России (@russiahockey) May 12, 2021

Сборная России восстановила гандикап в две шайбы — Антон Бурдасов оформил дубль, мощно щёлкнув из правого круга вбрасывания. Таким образом, наши во второй раз реализовали численное преимущество. Как тут не вспомнить, что теперь в нашем штабе за этот компонент отвечает один из лучших специалистов в лиге по розыгрышу большинства Константин Шафранов», — написал автор Allhockey Владислав Уткин.

Приедут Проворов, Гавриков, Задоров, Зуб — порядок в тылу наведут

«Впрочем, за оборону я особо не беспокоюсь. Она у нас будет, как ожидается, не просто сильнейшей в Риге среди всех участников, но, возможно, окажется вообще самой надежной в ХХI веке у сборной России. Выросло новое поколение современных защитников. Конечно, будет недоставать Сергачева.

🚨 Шведы сняли вратаря — и... гол! Шведский? Да нет же! Но кто это был? Каменев это был, ребята. Можно сказать, что вписал себя в протокол, расписался и поставил печать. Так матч и завершился — 6:4 #снамироссия #RUSSWE pic.twitter.com/6PB5Hbnt0n — Хоккей России (@russiahockey) May 12, 2021

Но согласившийся этим вечером приехать в Латвию Проворов заберет под полчаса игрового времени, закроет большинство и меньшинство. Гавриков — король блоков. Задоров зачистит пятак и организует силовую составляющую. Универсальный Зуб их достойно поддержит во всех проявлениях. Нынешний капитан сборной Яковлев и Ожиганов тоже имеют опыт НХЛ. Ждем решения Зайцева из "Оттавы".

Главное, чтобы тыловики больше помогали вратарям. Хотя бы не допускали добиваний и подправлений. У Самонова после матча со шведами к партнерам есть вполне обоснованные претензии», — отметил надежность обороны сборной России автор «Советского Спорта» Виталий Славин.