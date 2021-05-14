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    Плющев о поражении от Финляндии: Меня настораживает игра сборной России в защите

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Евротур Чешские хоккейные игры
    Известный российский тренер Владимир Плющев раскритиковал игру национальной команды в матче с Финляндией (1:4) на чешском этапе Евротура.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «В первую очередь тренерскому штабу надо определиться с составом. Сейчас есть исполнители, но, только когда будет четко понятен состав, можно будет ставить конкретные вопросы перед каждым игроком и непосредственно перед звеньями.

    Пока складывается ощущение, что тренеры ищут лучшие сочетания и ждут игроков из НХЛ. Они еще не приехали и не вписались в игру, поэтому это вносит определенную нервозность среди ребят: каждый понимает, что от кого-то могут отказаться в пользу игроков НХЛ, кто-то может не пройти в состав и уехать. Это действительно сложно для хоккеистов, которые хотели бы проявить себя в сборной.

    Все зависит от того, насколько грамотно тренерский штаб сформирует команду, насколько правильно расставят сочетания. Это вам не просто так подобрать одного игрока и поставить по фамилиям Петров — Уткин. Или кто там у нас? Петров — Боширов (смеется). Выбор состава — это сложная работа: подогнать игроков под стиль команды, под игровую технику и под то, кто и как себя чувствует. У нас есть исполнители и мастеровитые ребята. Теперь важно правильно поставить акценты в каждом из звеньев и решать свои задачи.

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    • Меня больше настораживает линия обороны, а не игра наших вратарей. В тех шайбах, которые были пропущены сегодня, три из четырех — это ошибки защитников. Да, вратари должны выручать, но в тех ситуациях, когда что-то зависит от них. Сложно творить фокусы, когда ситуация зависит от других людей. Хотелось бы видеть вратарскую линию и линию обороны более убедительными, но пока ещё есть время разобраться, кто будет первым номером, кто вторым», — приводит слова Плющева «Чемпионат».

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