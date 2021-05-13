Брагин: Первый период сыграли неважно, второй — намного лучше, с преимуществом

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал поражение от команды Финляндии (1:4) на Чешских играх.

«Первый период сыграли неважно, второй — намного лучше, с преимуществом и моментами. В третьем сравняли, но пропустили необязательные голы.

Старались "шесть на пять" вытащить игру, но не получилось. Проанализируем ошибки. После игры с чехами будем определяться с игроками, которые будут готовиться к чемпионату мира.

Матч с Чехами будет, думаю, за первое место на четвертом этапе Евротура. У нас по плану Федотов сыграет в следующем матче. Потом будем смотреть, кто начнет играть в воротах на чемпионате мира.

Григоренко по плану сыграет в матче с Чехами в субботу. Прилетел в хорошем состоянии, завтра будет тренироваться.

Вчера объявили, кто из НХЛ приедет. Ждем ребят. Думаю, многие сразу в Ригу приедут. Толчинский болеет. Там серьезная простуда. Посмотрим, примем решение по нему», — передает слова Брагина Sport24.