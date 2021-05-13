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    Брагин: Первый период сыграли неважно, второй — намного лучше, с преимуществом

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Чешские хоккейные игры Евротур
    Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:4) на Чешских играх.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Первый период сыграли неважно, второй — намного лучше, с преимуществом и моментами. В третьем сравняли, но пропустили необязательные голы.

    Старались "шесть на пять" вытащить игру, но не получилось. Проанализируем ошибки. После игры с чехами будем определяться с игроками, которые будут готовиться к чемпионату мира.

    Матч с Чехами будет, думаю, за первое место на четвертом этапе Евротура. У нас по плану Федотов сыграет в следующем матче. Потом будем смотреть, кто начнет играть в воротах на чемпионате мира.

    Григоренко по плану сыграет в матче с Чехами в субботу. Прилетел в хорошем состоянии, завтра будет тренироваться.

    Вчера объявили, кто из НХЛ приедет. Ждем ребят. Думаю, многие сразу в Ригу приедут. Толчинский болеет. Там серьезная простуда. Посмотрим, примем решение по нему», — передает слова Брагина Sport24.

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