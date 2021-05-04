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    Тихонов: «Салават» хорош в атаке, скорости, борьбе — это подходит к моему стилю игры

    Хоккей Салават Юлаев Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий Виктор Тихонов прокомментировал подписание контракта с «Салаватом Юлаевым».

    Виктор Тихонов
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    Виктор Тихонов

    В воскресенье, 2 мая, уфимский клуб подписал с 32-летним игроком соглашение, рассчитанное на 2 года.

    «На предложение клуба отреагировал очень положительно. Когда сезон закончился, команда сразу вышла на связь.

    Я понял, что было очень большое желание видеть меня в Уфе. Поэтому не требовалось много времени, чтобы принять решение.

    Знаю не только по прошлым сезонам, что здесь команда с огромным потенциалом и очень мощная, требовательная группа болельщиков.

    Помню по играм за "Ак Барс", что они могут помочь повлиять на исход матча. Было всегда приятно играть при таких трибунах. Поэтому очень рад, что так получилось и с нетерпением жду начала следующего сезона.

    Для меня всегда лучше, когда срок контракта больше, чем один год. Когда контракт на один сезон можно почувствовать, что не успеваешь или влиться в команду, или какие-то задачи дорешать. Но когда два года, уже знаешь, что есть время и можно отдать все силы.

    Томи Лямся знает, что я могу действовать в центре и на краю. Поэтому готов играть там, куда поставят. Уже обсуждал этот вопрос с главным тренером.

    Мне удобно и там, и там, у меня нет конкретных предпочтений. Главное, чтобы это приносило пользу команде.

    Уфимская команда очень хороша в атаке, в большинстве, в скорости, в силовой борьбе. Это все очень подходит к моему стилю игры, поэтому очень хочется принести пользу.

    Задача номер один — это хорошо подготовить себя к сезону. Сейчас надо набрать "физику", подтащить технику.

    Нужно подойти к сезону на пике формы, чтобы уже там показать максимальный результат», — сказал Тихонов клубной пресс-службе.

    Последние 2 сезона Тихонов провел в «Ак Барсе». В 42 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ набрал 23 (11+12) очка при полезности «+17».

    В 15 играх Кубка Гагарина добавил еще 5 (3+2) баллов.

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