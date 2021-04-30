Агент: Решение о продолжении карьеры Ковальчук будет принимать лично

Илья Ковальчук Фото: globallookpress.com
Напомним, в пятницу, 30 апреля, «Авангард» и Ковальчук расторгли действующее соглашение по взаимному согласию.
Позже в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что Ковальчук продолжит карьеру в «Спартаке».
«Любые новости о том, где продолжит карьеру Илья Ковальчук, сейчас преждевременны.
Решение о том, где продолжать карьеру, Илья Валерьевич будет принимать лично. И сейчас он этого делать точно не будет», — сказал Николаев «Р-Спорту».
В завершившимся сезоне, где «ястребы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина, форвард провел 40 матчей, в которых набрал 26 (9+17) очков.