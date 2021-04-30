Агент: Решение о продолжении карьеры Ковальчук будет принимать лично

Агент, представляющий нападающего, заявил, что решение о дальнейшей карьере игрок будет принимать самостоятельно.

Напомним, в пятницу, 30 апреля, «Авангард» и Ковальчук расторгли действующее соглашение по взаимному согласию.

Позже в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что Ковальчук продолжит карьеру в «Спартаке».

«Любые новости о том, где продолжит карьеру Илья Ковальчук, сейчас преждевременны.

Решение о том, где продолжать карьеру, Илья Валерьевич будет принимать лично. И сейчас он этого делать точно не будет», — сказал Николаев «Р-Спорту».

В завершившимся сезоне, где «ястребы» впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина, форвард провел 40 матчей, в которых набрал 26 (9+17) очков.