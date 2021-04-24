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    Брагин: Просмотрели всех кандидатов в сборную, теперь будем определяться

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    Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победы над сборной Белоруссии в рамках Еврочелленджа.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    Накануне Белоруссию одолела основная сборная (6:3), а 24 апреля победу одержала олимпийская команда (2:0).

    «Победа есть победа. Самое главное, что мы просмотрели всех кандидатов.

    Сейчас будем определяться, будет более суженный состав. Эти две игры и нужны были, чтобы посмотреть этих кандидатов.

    Довольны результатом, вратарь хорошо сыграл, в обороне неплохо сработали. В атаке были хорошие моменты, забивать надо было больше.

    Довольны результатами этих двух игр. Вчера у нас одни играли, сегодня другие. Будем анализировать, кто пойдет дальше с нами.

    Мы не сравниваем два матча с Беларусью, наша задача была посмотреть всех игроков во встречах с одним и тем же соперником.

    Впереди второй этап — игры в Швейцарии. До чемпионата мира еще далеко, рано делать какие-то выводы», — цитирует Брагина «Чемпионат».

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