Брагин: Просмотрели всех кандидатов в сборную, теперь будем определяться

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победы над сборной Белоруссии в рамках Еврочелленджа.

Накануне Белоруссию одолела основная сборная (6:3), а 24 апреля победу одержала олимпийская команда (2:0).

«Победа есть победа. Самое главное, что мы просмотрели всех кандидатов.

Сейчас будем определяться, будет более суженный состав. Эти две игры и нужны были, чтобы посмотреть этих кандидатов.

Довольны результатом, вратарь хорошо сыграл, в обороне неплохо сработали. В атаке были хорошие моменты, забивать надо было больше.

Довольны результатами этих двух игр. Вчера у нас одни играли, сегодня другие. Будем анализировать, кто пойдет дальше с нами.

Мы не сравниваем два матча с Беларусью, наша задача была посмотреть всех игроков во встречах с одним и тем же соперником.

Впереди второй этап — игры в Швейцарии. До чемпионата мира еще далеко, рано делать какие-то выводы», — цитирует Брагина «Чемпионат».