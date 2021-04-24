Россия — Белоруссия: счет матча 2:0, обзор голов

Олимпийская сборнаяпо хоккею одержала победу над командойв матче Еврочелленджа.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Победу российской команде принесли голы Ивана Морозова и Павла Красковского, которые отличились на 19-й и 31-й минутах.

Накануне российская сборная обыграла команду Белоруссии со счетом 6:3.

Хоккей. Товарищеские матчи. Еврочеллендж Россия (ол.) — Белоруссия — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Е.Ал. Морозов — 1 (бол., Подколзин), 18:41 — 1:0. Красковский — 1 (мен., Пыленков, Сергеев), 30:43 — 2:0Вратари: Бочаров — Шостак (58:02)

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.