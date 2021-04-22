ЦСКА обыграл «Авангард» и повел в финальной серии Кубка Гагарина

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче в середине первого периода открыли хозяева — отличился Рид Буше. Еще до первого перерыва Константин Окулов сравнял счет.
А в заключительном игровом отрезке Максим Шалунов принес победу армейцам.
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал
«Авангард» — ЦСКА — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Буше — 7 (Каски, Найт), 12:38 — 1:0. Окулов — 6 (Попов, Шалунов), 18:36 — 1:1. Шалунов — 12 (Окулов, Робинсон), 48:53 — 1:2Вратари: Грубец (58:09) — ЮханссонБроски: 25 (10+9+6) — 28 (11+12+5)Штраф: 4 — 8
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч финальной серии состоится 24 апреля в Балашихе.