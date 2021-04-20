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    Никитин: Ничего в тактике менять не будем. Впереди пошире, сзади поуже

    Хоккей ЦСКА Авангард КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:0, 1-1).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «После поражения в прошлой игре особо ничего не говорили, ребята сами все понимали. Тактические моменты разбирали, стандартная установка.

    У Мамина небольшое повреждение, поберегли его, серия будет тяжелая, длинная. Лайпсика и Кемпе разделили, потому что играем немножко против другой команды, чем СКА.

    Изменится ли тактика в Балашихе? В детстве говорили: впереди пошире, сзади поуже. Да нет, ничего менять особо не будем. Когда играешь против сильной команды, то опираешься на базовые вещи», — сказал Никитин «Чемпионату».

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