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    Крикунов: Может, буду консультантом

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    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ближайшими планами.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    Напомним, в полуфинале Западной конференции «Динамо» уступило в серии питерскому СКА — 1-4 и выбыло из борьбы за Кубок Гагарина.

    «Наверное, сейчас буду отдыхать и займусь книгой. В принципе, у меня уже к ней все готово, и, наверное, через шесть-восемь месяцев вы сможете прочитать.

    У меня есть участок земли, где было непонятно что, и мне сказали: ну ты хотя бы забор поставь там. Я и поставил.

    Что делать буду? Посмотрим, опыт у меня большой, все видно, где и чего не хватает команде, какому тренеру и в чем нужно добавить, чтобы эта команда начала играть.

    Может, буду консультантом», — приводит слова наставника бело-голубых официальный сайт КХЛ.

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