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    Крикунов: Первую игру со СКА сыграли хорошо, а потом что-то не пошло

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    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение в пятом матче серии плей-офф КХЛ со СКА (0:4).

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Мы отыграли весь чемпионат неплохо, но в плей-офф игра не получилась. Первую сыграли хорошо, а потом что-то не пошло.

    Ребята все хотели выиграть. Старались, бились. Сегодня нахватали удалений. Так бывает в спорте.

    У нас и первое звено выпало. Кагарлицкий сломал челюсть. Поэтому первое звено в своем составе и не сыграло. Дальше мы пробовали разных ребят, но никто не смог заменить Кагарлицкого.

    В чем причина такой реализации? 75 процентов голов забивало первое звено. Остальные поддерживали, жаль, что молодые не забивали.

    Все усиления не сыграли в сезоне, в этом плане я соглашусь, особенно, Пулккинена на Пяярви. У Верещагина уже долго держится температура. Никто не может понять, что с ним.

    Возможно, Яшкин и Шипачев могли себя проявить лучше, но может просто с другими не получилось», — приводит слова Крикунова клубный телеграм-канал.

    Благодаря этой победе армейцы одержали победу в серии до четырех побед — 4-1.

    В финале Западной конференции СКА сыграет с победителем противостояния ЦСКА — «Локомотив» (3-2).

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