Брагин: Сделали правильные выводы после поражения от «Динамо»

В пятницу петербуржцы обыграли «Динамо» со счетом 4:0. СКА одержал победу в четырех встречах подряд и победил в серии со счетом 4:1.
«Понятно, что отступать "Динамо" было некуда, первый период они начали очень активно. Гол "в раздевалку" дал эмоции нам, подпортил настроение "Динамо".
Второй и третий сыграли очень неплохо и довели до победы. Рады, что закончили эту серию, особенно учитывая, что в сезоне играли неудачно. Ребята молодцы.
Болельщики поддерживали нас и в Москве, и здесь, та аура, которая была во дворце, очень положительную роль играла. Очень рад, что прошли очень серьезного соперника, идем дальше.
Это же плей-офф. Да, по ходу первой серии ребята немножко стали понимать, что такое "плей-оффные" матчи, что они отличаются от гладкого чемпионата.
В серии с московским "Динамо" после первого поражения сделали правильные выводы, определились с составом, которым пошли дальше, и очень хорошо грамотно сыграли.
Начиная со второй игры добавили в самоотдаче, в агрессии, в плане тактики перестроились. Очень благодарен ребятам: что мы просили от них, они сделали.
Была ли специальная работа по связке Шипачёв — Яшкин? С техничными игроками нужно играть очень плотно и агрессивно, думаю, мы справились с этой задачей», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».
В полуфинале плей-офф Кубка Гагарина СКА сыграет с победителем пары ЦСКА — «Локомотив».