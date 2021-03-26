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    Брагин: Сделали правильные выводы после поражения от «Динамо»

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    Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин оценил игру своей команды в серии с московским «Динамо» в рамках второго раунда плей-офф КХЛ.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    В пятницу петербуржцы обыграли «Динамо» со счетом 4:0. СКА одержал победу в четырех встречах подряд и победил в серии со счетом 4:1.

    «Понятно, что отступать "Динамо" было некуда, первый период они начали очень активно. Гол "в раздевалку" дал эмоции нам, подпортил настроение "Динамо".

    Второй и третий сыграли очень неплохо и довели до победы. Рады, что закончили эту серию, особенно учитывая, что в сезоне играли неудачно. Ребята молодцы.

    Болельщики поддерживали нас и в Москве, и здесь, та аура, которая была во дворце, очень положительную роль играла. Очень рад, что прошли очень серьезного соперника, идем дальше.

    Это же плей-офф. Да, по ходу первой серии ребята немножко стали понимать, что такое "плей-оффные" матчи, что они отличаются от гладкого чемпионата.

    В серии с московским "Динамо" после первого поражения сделали правильные выводы, определились с составом, которым пошли дальше, и очень хорошо грамотно сыграли.

    Начиная со второй игры добавили в самоотдаче, в агрессии, в плане тактики перестроились. Очень благодарен ребятам: что мы просили от них, они сделали.

    Была ли специальная работа по связке Шипачёв — Яшкин? С техничными игроками нужно играть очень плотно и агрессивно, думаю, мы справились с этой задачей», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».

    В полуфинале плей-офф Кубка Гагарина СКА сыграет с победителем пары ЦСКА — «Локомотив».

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