Ткачев: Все матчи кость в кость, это плей-офф, никто не хочет уступать

Владимир Ткачев Фото: globallookpress.com
«Хорошо начали, здорово сыграли по тренерскому заданию и победили. Когда повели 2:0 было сказано играть так же, как и играли, ничего не выдумывать, просто не сбавлять.
Тяжело было в первых играх после паузы, но сейчас втягиваюсь, тренерский штаб даёт играть. С каждым матчем, надеюсь, буду добавлять.
Все матчи плюс-минус кость в кость, это плей-офф, никто не хочет уступать. Без силовой борьбы не выиграешь.
Будет ли пятая игра такой же жёсткой? Думаю, что тренерский штаб даст задание, по которому мы сыграем, от этого отталкиваемся», — приводит слова игрока «Матч ТВ».
На данный момент СКА ведет в серии со счетом 3:1.