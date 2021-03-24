Ткачев: Все матчи кость в кость, это плей-офф, никто не хочет уступать

Нападающий СКАпрокомментировал победу над московским(3:1) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Хорошо начали, здорово сыграли по тренерскому заданию и победили. Когда повели 2:0 было сказано играть так же, как и играли, ничего не выдумывать, просто не сбавлять.

Тяжело было в первых играх после паузы, но сейчас втягиваюсь, тренерский штаб даёт играть. С каждым матчем, надеюсь, буду добавлять.

Все матчи плюс-минус кость в кость, это плей-офф, никто не хочет уступать. Без силовой борьбы не выиграешь.

Будет ли пятая игра такой же жёсткой? Думаю, что тренерский штаб даст задание, по которому мы сыграем, от этого отталкиваемся», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

На данный момент СКА ведет в серии со счетом 3:1.