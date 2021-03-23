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    Лукоянов: Сам не верил, что может быть 4-0 в серии с «Салаватом»

    Хоккей Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Форвард казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал победу своей команды в полуфинальной серии Восточной конференции (4-0) над «Салаватом Юлаевым».

    Артем Лукоянов
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    Артем Лукоянов

    «Счёт в серии 4-0 ни о чем не говорит. В каждом матче было сопротивление, команды выкладывались по полной.

    "Салават" бился до конца, в концовке потеряли немного игру. Мы старались не показывать слабину сопернику.

    За всю историю сколько я играю, всегда обидно вылетать. Теперь я знаю и понимаю, что это такое, знаю каково Уфе сейчас.

    Мы выполнили свою работу на сто процентов. Сам не верил, что может быть 4-0. Это показатель поставленной игры команды и выполнения работы.

    Отработали все смены от первой и до последней. Сейчас нужно наслаждаться и отдыхать, потому что эмоционально выплеснулись.

    Разбирали первое звено, полностью игру каждого игрока "Салавата", каждую пятерку, их большинство. Это был наш главный акцент. Думаю, всё правильно сделали.

    Эмоционально выиграв две домашние игры, знали как Уфа уже действуют. В Казани было тяжелее, особенно второй матч.

    В Уфе главным было терпение. Игры были равными, до ошибок и мы их реализовывали», — приводит слова Лукоянова официальный сайт КХЛ.

    Напомним, что в текущем сезоне российский нападающий провел за казанский клуб 55 матчей, набрав 16 (7+9) очков.

    «Ак Барс» стал первым клубом, пробившимся в полуфинал Кубка Гагарина.

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