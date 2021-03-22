Крикунов: Секундное расслабление стоило матча

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал поражение от(2:3 ОТ) в овертайме третьего матча второго раунда Кубка Гагарина.

«Много говорить нечего, ребята старались, играли, уступали 0:2, вылезли из такой тяжелой ситуации, сравняли, дошли до овертайма, пропустили необязательную контратаку и проиграли матч. Готовимся с следующей игре.

Что случилось с командой в момент контратаки? Не с командой, во-первых, на льду пять человек, а не команда. Я не знаю, что они задумались. Секундное расслабление стоило матча.

Бочаров сыграл два матча непростых, поэтому сегодня поставили Еременко, чтобы Бочаров передохнул», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

СКА лидирует в серии со счетом 2-1. Следующий матч команды проведут 24 марта в Москве.