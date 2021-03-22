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    Крикунов: Секундное расслабление стоило матча

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    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от СКА (2:3 ОТ) в овертайме третьего матча второго раунда Кубка Гагарина.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    «Много говорить нечего, ребята старались, играли, уступали 0:2, вылезли из такой тяжелой ситуации, сравняли, дошли до овертайма, пропустили необязательную контратаку и проиграли матч. Готовимся с следующей игре.

    Что случилось с командой в момент контратаки? Не с командой, во-первых, на льду пять человек, а не команда. Я не знаю, что они задумались. Секундное расслабление стоило матча.

    Бочаров сыграл два матча непростых, поэтому сегодня поставили Еременко, чтобы Бочаров передохнул», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    СКА лидирует в серии со счетом 2-1. Следующий матч команды проведут 24 марта в Москве.

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