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    СКА в овертайме дожал «Динамо» и повел в серии

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    Петербургский СКА одержал гостевую победу над московским «Динамо» (3:2 ОТ) в овертайме третьего матча серии второго раунда Кубка Гагарина.

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    В основное время в составе петербуржцев отличились Василий Подколзин и Антон Бурдасов. В овертайме решающий гол забил Владислав Каменев.

    Шайбы в составе москвичей забросили Дмитрий Яшкин и Иван Игумнов.

    КХЛ. 1/2 финала конференций
    «ХК Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Подколзин — 3 (Морозов), 4:15 — 0:1. Бурдасов — 3 (Фантенберг, Ткачев), 26:15 — 0:2. Яшкин — 5 (бол., Чайковски, Сергеев), 32:05 — 1:2. Игумнов — 1 (Сергеев), 43:48 — 2:2. Каменев — 1, 62:27 — 2:3Вратари: Еременко — ХелльбергБроски: 35 (13+6+14+2) — 20 (9+5+4+2)Штраф: 8 — 8

    Счет в серии стал 2-1 в пользу СКА. Следующий матч команды проведут в Москве 24 марта.

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