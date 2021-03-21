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    «Колорадо» забросил шесть шайб «Миннесоте»

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    В матче регулярного сезона НХЛ «Колорадо» дома разгромил «Миннесоту» со счетом 6:0.

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    Голы в составе «Эвеланш» забивали Кэйл Макар, Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен, Тайсон Йост, Девон Тейвз и Валерий Ничушкин.

    У форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова коэффициент полезности -4.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Миннесота» — 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Макар — 2 (бол., Ландескуг, Маккиннон), 4:13 — 1:0. Ландескуг — 9 (Маккиннон, Макар), 11:05 — 2:0. Рантанен — 17 (Ландескуг, Грубауэр), 20:46 — 3:0. Джост — 2 (Донской, Грэйвс), 21:53 — 4:0. Тэйвз — 5 (Маккиннон, Саад), 38:47 — 5:0. Ничушкин — 6 (Грэйвс, Донской), 44:52 — 6:0Вратари: Грубауэр — КяхкененШтраф: 8 — 14Броски: 42 (13+12+17) — 31 (9+10+12)

    «Колорадо» набрал 40 очков и занимает 2 место в Западном дивизионе. «Миннесота» идет третьей (37).

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