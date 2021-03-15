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    КХЛ назвала лучших игроков по итогам первого раунда плей-офф

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    Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лауреатов первого раунда плей-офф в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

    Андрей Сергеев
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    Андрей Сергеев

    Лучшим вратарем впервые признан Эдвард Паскуале из «Локомотива», одержавший с командой четыре победы в четырех матчах, в том числе две на ноль. По воротам Паскуале было нанесен 121 бросок (30,2 в среднем за матч), из которых он отразил 97,52%. Коэффициент надежности составил 0,70.

    Лучшим защитником назван представитель московского «Динамо» Андрей Сергеев, набравший в пяти матчах 7 (3+4) очков с показателем полезности «+4». В четвертой игре с «Северсталью» Сергеев оформил хет-трик, став вторым защитником в истории Кубков Гагарина, забросившим три шайбы в одном матче. Сергеев нанес 13 бросков по воротам соперника, сделал четыре силовых приема, заблокировал три броска, и соперник трижды нарушал на нем правила.

    Лучшим нападающим стал Николай Голдобин из «Металлурга», набравший в шести матчах 8 (5+3) очков и ставший лучшим бомбардиром первого раунда. Среднее игровое время Голдобина составило 14 минут и 38 секунд, он совершил три силовых приема, заблокировал три броска, заработал три большинства для своей команды.

    Лучшим новичком был признан нападающий минского «Динамо» Алексей Протас, набравший в пяти матчах 4 (1+3) очка. Среднее игровое время Протаса составило 17 минут и 12 секунд, он совершил три силовых приема, заблокировал два броска.

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