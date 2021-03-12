Михайлис: Хочу извиниться перед болельщиками «Барыса»

Главный тренер «Барыса»прокомментировал четвертое поражение в четвертьфинале Восточной конференции против

«Металлург» выиграл серию 4-2. В шестом матче «Барыс» уступил команде из Магнитогорска со счетом 3:5.

«По серии: мы могли, могли склонить чашу весов в свою сторону, но где-то не хватило терпения, особенно сегодня.

Спасибо болельщикам за мощную, огромную поддержку. Она гнала команду вперёд.

Мы проиграли этот матч, но наши болельщики стоя аплодировали нашим ребятам, нашей команде.

Ещё раз извиняюсь, что не продлили, не выиграли эту серию, чтобы снова увидеть болельщиков на трибунах», — цитирует Михайлиса пресс-служба КХЛ.