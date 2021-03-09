ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаMake Barcelona Great Again. Лапорта хочет сохранить Месси и вернуть Пепа
  • 22:22
    • «Боруссия» и «Севилья» огласили составы
  • 22:11
    • Роналду и Мората сыграют в атаке «Ювентуса» против «Порту»
  • 22:00
    • «Локомотив» вышел в полуфинал Западной конференции, обыграв «Йокерит»
  • 21:53
    • ЦСКА победил «Спартак» и выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ
  • 19:36
    • «Салават Юлаев» всухую обыграл «Трактор»
    Все новости спорта

    ЦСКА победил «Спартак» и выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ

    Хоккей КХЛ Спартак ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от столичного ЦСКА (1:3) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.

    ЦСКА — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ЦСКА — «Спартак»

    В составе победителей отличились Антон Слепышев, Брендан Лайпсик и Иван Телегин.

    Единственную шайбу красно-белых забросил Мартин Бакош.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала.
    «Спартак» (Москва) — ЦСКА — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Бакош — 1 (бол., Лехтеря), 2:30 — 1:0. Слепышев — 1 (бол., Робинсон), 26:56 — 1:1. Лайпсик — 2 (Локтионов), 53:08 — 1:2. Телегин — 1 (п.в., Лайпсик, Локтионов), 59:40 — 1:3Вратари: Гудачек (59:02 — 59:40) — ЮханссонБроски: 19 (8+7+4) — 27 (8+7+12)Штраф: 8 — 12

    Красно-синие выиграли серию 4-0 и вышли в следующий раунд. Имя следующего соперника команды Игоря Никитина станет известно позднее, после завершения всех серий первого раунда.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» проиграет «Севилье» в ответном матче?
  • «Боруссия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • Отыграется ли «Ювентус» против «Порту»?
  • «Ювентус» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Как «Вашингтон» встретит гостей из Ньюарка?
  • «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Боруссия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие