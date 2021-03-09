ЦСКА победил «Спартак» и выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ

Московскийпотерпел домашнее поражение от столичного(1:3) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.

В составе победителей отличились Антон Слепышев, Брендан Лайпсик и Иван Телегин.

Единственную шайбу красно-белых забросил Мартин Бакош.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) — ЦСКА — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Голы: Бакош — 1 (бол., Лехтеря), 2:30 — 1:0. Слепышев — 1 (бол., Робинсон), 26:56 — 1:1. Лайпсик — 2 (Локтионов), 53:08 — 1:2. Телегин — 1 (п.в., Лайпсик, Локтионов), 59:40 — 1:3Вратари: Гудачек (59:02 — 59:40) — ЮханссонБроски: 19 (8+7+4) — 27 (8+7+12)Штраф: 8 — 12

Красно-синие выиграли серию 4-0 и вышли в следующий раунд. Имя следующего соперника команды Игоря Никитина станет известно позднее, после завершения всех серий первого раунда.