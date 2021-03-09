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    Скабелка: «Йокерит» не хотел уезжать, не выиграв ни одного матча

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    Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги серии против «Йокерита» в первом раунде Кубка Гагарина.

    Андрей Скабелка
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    Андрей Скабелка

    В четвертой игре железнодорожники победили 4:1. «Локомотив» выиграл серию против «Йокерита» 4-0.

    «Видно было, что "Йокерит" не хочет уезжать, не выиграв ни одного матча. И у нас было волнение, что вот он матч, победа в котором дает возможность закончить серию.

    Отсюда не было такой энергии. Думаю, что прошлая игра, в которой выиграли в овертайме, стала решающей. Если бы выиграл соперник, все было бы по-другому.

    Вялый период был, отошли от установки, стали отдавать шайбу, много потерь совершали. Стали возникать моменты, которые привели к голу.

    Взял тайм-аут, чтобы донести до ребят, что не надо так играть», — цитирует пресс-конференцию Скабелки «РИА Новости».

    Все матчи прошли в Ярославле, поскольку финский клуб не смог проводить домашние матчи в плей-офф в Хельсинки из-за пандемии коронавируса.

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