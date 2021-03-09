Никитин: Счет 4-0 не отражает реальности противостояния со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу надв четвертьфинале Западной конференции Кубка Гагарина.

Во вторник, 9 марта, армейцы выиграли у красно-белых четвертый матч (3:1) и победили в серии 4-0.

«Все матчи решались в концовке, поэтому счет 4-0 не отражает реальности противостояния.

Где-то мы, возможно, оказались удачливее и терпеливее в отдельных моментах. Через все это нужно проходить на своей шкуре.

Над чем ЦСКА еще надо поработать? Однозначно, это большое количество удалений. Нужно многое корректировать в нападении и защите, а также при игре в большинстве и меньшинстве.

У нас будет другой соперник. Мы готовились к "Спартаку". Сейчас будем под следующего соперника готовиться, когда он определится.

Есть определенные нюансы. Учиться и работать надо ежедневно, тогда ты можешь быть конкурентоспособен», — цитирует официальный сайт ЦСКА Никитина.