Вудкрофт: В матче со СКА была настоящая битва

Главный тренер минского «Динамо»прокомментировал победу над(2:1) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Команда снова продемонстрировала характер, командный дух. Уступая в счете, мы оставались спокойными и дисциплинированными.

Была настоящая битва, иногда соперник опасно контратаковал, иногда нам удавалось это делать. Хотел бы отметить Фурха, который провел отличный матч.

В третьем периоде нам удалось забросить победную шайбу в очень простом моменте: обычное добивание. Рад за Мосалева, который здорово работает на льду и заслужил эту шайбу», — приводит слова тренера пресс-служба СКА.

Счет в серии стал 1-3 в пользу СКА. Четвертый матч между командами состоится 10 марта в столице Белоруссии.